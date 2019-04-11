В Новороссийске спасатели помогли женщине, застрявшей в машине в результате ДТП
В центральной части Новороссийска произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Советов и Чайковского столкнулись два автомобиля.
Согласно данным очевидцев, Chevrolet протаранил Toyota. Авария произошла в то время, когда Toyota пыталась пересе улицу Советов.
На место чрезвычайного происшествия прибыли представители правоохранительных органов, а также бригада скорой помощи. Сотрудники медицинского учреждения не смогли госпитализировать пострадавшую женщину из-за того, что ее зажало в искореженном автомобиле. На место аварии пришлось вызывать спасателей.
- С помощью гидравлического инструмента травмированную женщину достали из салона, - сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем Instagram.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU