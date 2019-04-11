2019-04-11T08:48:21+03:00
Происшествия

В Новороссийске спасатели помогли женщине, застрявшей в машине в результате ДТП

Инцидент произошел днем 10 апреля
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В центральной части Новороссийска произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Советов и Чайковского столкнулись два автомобиля.

Согласно данным очевидцев, Chevrolet протаранил Toyota. Авария произошла в то время, когда Toyota пыталась пересе улицу Советов.

На место чрезвычайного происшествия прибыли представители правоохранительных органов, а также бригада скорой помощи. Сотрудники медицинского учреждения не смогли госпитализировать пострадавшую женщину из-за того, что ее зажало в искореженном автомобиле. На место аварии пришлось вызывать спасателей.

- С помощью гидравлического инструмента травмированную женщину достали из салона, - сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем Instagram.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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