В Краснодаре пройдет выставка «Портрет музея в лицах и судьбах»

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-11T09:11:57+03:00

Она приурочена к 115-летию музея имени Коваленко

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Выставку можно будет посетить в период с 11 апреля до 19 мая.

Проект «Портрет музея в лицах и судьбах» повествует о пяти директорах музея имени Ф. А. Коваленко, повлиявших на историю учреждения: о Федоре Коваленко, Якове Жарко, Ромуальде Войцике, Александре Осиповой и Светлане Зеленовой.

- На выставке представили произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Также в экспозицию включили документы, фотографии и книги из архива и Фонда редких книг музея,- об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого,12 апреля откроется научно-практическая конференция «Коваленковские чтения — 2019». Ее организуют в рамках юбилейных мероприятий, отметили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU