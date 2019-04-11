В Краснодаре определили чтецов «Тотального диктанта»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-11T09:27:29+03:00

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«Тотальный диктант» задействует 12 площадок Краснодара. Диктовать текст будут 34 человека

- В аудиториях будет по два чтеца. Это наша традиция. Она позволяет привлечь к диктанту известных людей. В текущем году Краснодар для участия в акции посетит литературный критик, журналист, главный редактор издания "Горький" Константин Мильчин», — сообщила координатор «Тотального диктанта» в Краснодаре Серафима Чичева.

Также она отметила, что 10 апреля определили победителя конкурса «Народный чтец». В результате судейского и народного голосования победу одержала Жанна Бондарь. Она прочтет диктант на площадке лицея ИСТЭК.

Полный список чтецов можно найти на сайте "Тотального диктанта".

В Краснодаре акцию организовали при при поддержке клиник «ТРИ-З», агентства недвижимости «АЯКС-Риэлт» и официальных дилеров Volkswagen в столице Кубани «Фольксваген Центр Юг-Авто» и «Юг-Авто Сити».

ИСТОЧНИК KP.RU