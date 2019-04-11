В Краснодаре пройдет выставка-ярмарка «Вербная неделя»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-11T09:50:56+03:00

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«Вербная неделя» пройдет в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. Посетить выставку можно будет в период с 16 по 21 апреля.

Организация мероприятия проходит по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. В православной выставке-ярмарке примут участие мастера не только России, но и Греции, Молдавии, Белоруссии и Украины.

Вниманию гостей и жителей краевой столицы будут представлены уникальные именные иконы и ювелирные изделия, духовная литература, освященный мед, кубанские травяные чаи, греческие оливки и лукум. Все это посетители выставки смогут приобрести.

Помимо этого, на мероприятии проведут концерты, кинопоказы, лекции, круглые столы, беседы со священниками, а также викторины на православную тематику, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU