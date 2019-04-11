В Крымском районе осудят мужчину за вырубку деревьев

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-11T10:36:28+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 65-летнего жителя Крымского района на территории хутора Львовского во время уничтожения леса. Злоумышленник срубил около 50 деревьев: вязы, клены, кустарник фундука. Сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.

- По данному факту в отношении жителя Крымского района возбудили уголовное дело о незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что в Ейском районе мужчина и сжег вещи, принадлежащие бывшей жене. Он сделал это из чувства мести.

ИСТОЧНИК KP.RU