«Краснодар Водоканал» провел рейд по отключению должников

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-11T10:52:45+03:00

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В рамках реализации мероприятий по повышению платежной дисциплины и взысканию дебиторской задолженности специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провели рейд по отключению должников.

Отключение услуг водоснабжения у группы должников, имеющих безколодезную врезку, производилось с применением необходимой спецтехники. Общая сумма задолженности у абонентов, проживающих в хуторе Ленина, превысила 250 тысяч рублей.

«Перед тем, как пойти на крайнюю меру — ограничение или отключение услуг, водоканал сообщает абоненту о задолженности различными способами: уведомлением через СМС - оповещение с указанием суммы, автодозвоном с сообщениями о срочности погашения долга, информированием потребителей через колл-центр о задолженности и вынесенных судебных решениях, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. - На сегодняшний день в работе у судебных приставов находятся 643 исполнительных документа. В суд водоканал уже передал 319 исков в отношении должников-физических лиц, по 149-ти из них вынесены решения о взыскании. С начала 2019 года по 95 исполнительным документам произведено принудительное взыскание задолженности».

Напомним, что неполной оплатой потребителем коммунальной услуги является наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу.

В 2019 году предприятием был реализован комплекс мер по снижению дебиторской задолженности всех категорий абонентов. С начала года краснодарским водоканалом выдано 898 уведомлений об отключении должников, 118 потребителей отключены от поставки услуг. Выявлено 208 самовольно подключившихся объекта, обслуживание которых также прекращено.

«Краснодар Водоканал» призывает потребителей своевременно оплачивать услуги. Для этого компания постоянно внедряет и совершенствует сервисы для абонентов, предлагая множество способов оплаты, в том числе услугу «Личный кабинет», воспользоваться которой можно, не выходя из дома. Для удобства жителей на предприятии установлен скользящий график работы службы «Единого окна». Теперь можно производить сверку расчетов, оплачивать счета и заключать договоры не только в будние дни, но и по субботам. В ближайшее время в водоканале откроется современный и удобный фронт-офис, где клиентам будет предоставлен полный спектр услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU