В Краснодаре пройдет легкоатлетический забег на 5000 метров

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-11T11:14:13+03:00

Мероприятие проведут в городе в 15 раз

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Традиционный весенний забег пройдет в Краснодаре 14 апреля. В текущем году генеральным партнёром мероприятия компании «Высшая Лига» стал «Магнит».

В преддверии забега, 13 апреля, на Театральной площади в 9:00 любителем активного образа жизни выдадут стартовые пакеты, а также организуют регистрацию желающих. Помимо этого, проведут выставку-ярмарку спортивных товаров и развернут «Семейный городок» у здания мэрии от компании «Мегафон» — партнёра мероприятия.

В забеге традиционно будет две дистанции: 5000 метров - для взрослых и 1600 - для детей. Маршрут мероприятия пролегает по улице Красной от Театральной площади к фонтану у ЗСК и обратно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В 9:00 состоится основой старт. В 10:00 выступят подростки 11–14 лет, 10:30 - мальчики и девочки 7–10 лет, а 11:00— малыши от 0 до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU