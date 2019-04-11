В OZ МОЛЛ выступит группа IOWA

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-11T11:34:22+03:00

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В торгово-развлекательном центре продолжается акция «Весенняя МАНИ МАНИЯ в OZ МОЛЛ»

IOWA-группа, песни которой известны каждому ценителю качественной поп-музыки в России и за ее пределами. Их треки звучат повсюду: на радио и в телефонах, на улицах и в метро. В песнях группы IOWA простым и красочным языком рассказываются простые и смешные истории, которые происходили в жизни или, хотя бы, в воображении у каждого, в том числе у автора текстов и вокалистки Кати Иванчиковой, автора музыки и соло-гитариста Леонида Терещенко, а также Василия Буланова, который играет за вертушками и на ударных.

За плечами группы-сотни выступлений в городах и странах, на больших площадях, концертных залах и вместительных клубах. Харизмы IOWA хватит на всех!

Оказавшись на большой сцене, они сумели достучаться до сердца слушателей, а их песни прочно заняли лидирующие позиции в главных хит-парадах страны. В копилке музыкальных наград IOWA: самая престижная музыкальная премия в России - "Золотой граммофон", "Лучшая Группа" на Премии RU.TV в 2016 году и «Лучшее танцевальное видео» в 2017, а Российская национальная музыкальная премия за хит "Мои стихи, твоя гитара" в 2017 году.

«Улыбайся», «Маршрутка», « Мама», «Простая песня», «Бьет бит», «Мои стихи, твоя гитара», «Я так люблю» - эти и другие хиты наполнят ваши сердца энергией уже 13 апреля в OZ МОЛЛ.

Шестой розыгрыш Мани Мании в 19:00 завершится концертом.

Место проведения: 1 этаж, ледовый каток Sky Ice. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU