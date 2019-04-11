2019-04-11T11:39:50+03:00
Происшествия

В Армавире трех сотрудников инспекции труда Кубани подозревают во взяточничестве

Расследование уголовного дела продолжается
Татьяна СМИРНОВА
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В Армавире трех сотрудников инспекции труда Кубани подозревают во взяточничествеВ Армавире трех сотрудников инспекции труда Кубани подозревают во взяточничествеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Армавире в отношении начальника отдела государственной инспекции труда Кубани и двух его подчиненных возбудили уголовное дело по статье "Взятка".

По данным следствия, в феврале текущего года злоумышленники организовали проверку в местной больнице. В результате они выявили нарушения трудового законодательства. За них руководство медучреждения следовало привлечь к административной ответственности. Однако начальник отдела госинспеции труда и его подчиненные предложили закрыть на нарушения глаза за определённую сумму денег. Об этом руководство городской больницы сообщило правоохранителям.

В дальнейшем один из злоумышленников встретился с представителем медучреждения и получил 250 тысяч рублей. После этого действия злоумышленников пресекли сотрудниками полиции.

- В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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