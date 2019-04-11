На Кубани задержали любителя ночной рыбалки
Во время ночного дежурства на территории Ейского лимана пограничный наряд выявил нарушителя. 43-летний злоумышленник установил вброд две лессовые сети. С помощью запрещенного орудия промысла мужчина выловил более 70 экземпляров тарани, карася и пиленгаса. Сумма ущерба составила почти 70 тысяч рублей.
- Злоумышленник нарушил несколько запретов. Он в период сезонного ограничения осуществлял ловлю рыбы, использовал запрещенное орудие промыла и в несколько раз превысил лимит на добычу для любителей. По данным фактам в отношении кубанца составили административный материал. В настоящее время проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
К сожалению, это не единственное нарушение, выявленное пограничниками. В Сочи привлекли к ответственности 48-летний местного жителя. Мужчина вышел в морскую акваторию на прогулочном катере, не предупредив пограничников. За это ему выписали штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU