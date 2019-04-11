2019-04-11T12:04:02+03:00
Происшествия

На Кубани задержали любителя ночной рыбалки

Мужчина нанес биоресурсам Ейского лимана ущерб на сумму около 70 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краюФото пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Во время ночного дежурства на территории Ейского лимана пограничный наряд выявил нарушителя. 43-летний злоумышленник установил вброд две лессовые сети. С помощью запрещенного орудия промысла мужчина выловил более 70 экземпляров тарани, карася и пиленгаса. Сумма ущерба составила почти 70 тысяч рублей.

- Злоумышленник нарушил несколько запретов. Он в период сезонного ограничения осуществлял ловлю рыбы, использовал запрещенное орудие промыла и в несколько раз превысил лимит на добычу для любителей. По данным фактам в отношении кубанца составили административный материал. В настоящее время проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

К сожалению, это не единственное нарушение, выявленное пограничниками. В Сочи привлекли к ответственности 48-летний местного жителя. Мужчина вышел в морскую акваторию на прогулочном катере, не предупредив пограничников. За это ему выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России
В Краснодаре мужчина ранил полицейского, который пытался спасти его от самоубийства
В Краснодаре полицейские спасли от смерти мужчину
В Новороссийске подросток устроил смертельное ДТП
В Армавире трех сотрудников инспекции труда Кубани подозревают во взяточничестве
В OZ МОЛЛ выступит группа IOWA
В Краснодаре пройдет легкоатлетический забег на 5000 метров
«Краснодар Водоканал» провел рейд по отключению должников
В Крымском районе осудят мужчину за вырубку деревьев
На Кубани замглавы сельской администрации понизили в должности из-за недостатка образования
В Краснодаре пройдет выставка-ярмарка «Вербная неделя»
В Краснодаре определили чтецов «Тотального диктанта»
В Краснодаре пройдет выставка «Портрет музея в лицах и судьбах»