На Кубани задержали любителя ночной рыбалки

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-11T12:04:02+03:00

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Во время ночного дежурства на территории Ейского лимана пограничный наряд выявил нарушителя. 43-летний злоумышленник установил вброд две лессовые сети. С помощью запрещенного орудия промысла мужчина выловил более 70 экземпляров тарани, карася и пиленгаса. Сумма ущерба составила почти 70 тысяч рублей.

- Злоумышленник нарушил несколько запретов. Он в период сезонного ограничения осуществлял ловлю рыбы, использовал запрещенное орудие промыла и в несколько раз превысил лимит на добычу для любителей. По данным фактам в отношении кубанца составили административный материал. В настоящее время проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

К сожалению, это не единственное нарушение, выявленное пограничниками. В Сочи привлекли к ответственности 48-летний местного жителя. Мужчина вышел в морскую акваторию на прогулочном катере, не предупредив пограничников. За это ему выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU