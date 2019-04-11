2019-04-11T12:20:11+03:00
Происшествия

В Новороссийске подросток устроил смертельное ДТП

В аварии погиб 17-летний парень
Татьяна СМИРНОВА
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Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюФото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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10 апреля в Новороссийске на улице Куникова произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Около 13:00 в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, два 17-летних парня решили прокатиться на автомобили марки BMW. Один из подростков сел за руль, но не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате иномарка столкнулась с Mitsubishi Pajero, за рулем которой находился 33-летний мужчина,- об этом "КП" - Кубань" сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии оба подростка пострадали. Врачи выявили в них травмы различной степени тяжести. Мальчиков доставили в местную больницу. В дальнейшем несовершеннолетний пассажир иномарки скончался.

Водитель Mitsubishi Pajero не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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