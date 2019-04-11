В Новороссийске подросток устроил смертельное ДТП
10 апреля в Новороссийске на улице Куникова произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Около 13:00 в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, два 17-летних парня решили прокатиться на автомобили марки BMW. Один из подростков сел за руль, но не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате иномарка столкнулась с Mitsubishi Pajero, за рулем которой находился 33-летний мужчина,- об этом "КП" - Кубань" сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии оба подростка пострадали. Врачи выявили в них травмы различной степени тяжести. Мальчиков доставили в местную больницу. В дальнейшем несовершеннолетний пассажир иномарки скончался.
Водитель Mitsubishi Pajero не пострадал.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU