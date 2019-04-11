2019-04-11T12:36:26+03:00
Происшествия

В Краснодаре полицейские спасли от смерти мужчину

Парень чуть не упал с моста [видео]
Варвара ДЫМ
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Сотрудники транспортной полиции Краснодара спасли от смерти мужчину, который стоял на мосту возле железнодорожного вокзала и чуть не упал.

- К полицейским обратился мужчина, который сообщил, что на пешеходном переходном мосту через железнодорожные пути от станции Краснодар- 1, молодой человек пытается покончить жизнь самоубийством спрыгнув с моста, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. - Незамедлительно сотрудники транспортной полиции направились к месту происшествия, где увидели, как парня пытается удержать прохожий мужчина. Полицейские сняли молодого мужчину с перил моста и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Из отдела полиции мужчину забрала бригада скорой медицинской помощи. Так как он был в неадекватном состоянии и с трудом говорил. Установлено, что в Краснодар мужчина приехал из Гулькевичского района.

Мужчина, который чуть не упал с моста в отделе полиции. Видео: пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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