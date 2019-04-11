В Краснодаре мужчина ранил полицейского, который пытался спасти его от самоубийства
Инцидент произошел 6 февраля текущего года. В апреле материалы уголовного дела направили в суд.
По данным следствия, 24-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, собрался покончить жизнь самоубийством. Мать злоумышленника увидела это и вызвала сотрудников правоохранительных органов. На указанное место прибыла оперативная группа. Полицейский попытался остановить мужчину, но он ударил его в левое предплечье ножом.
- По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет, - об этом "КП"- Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала о том, что в Армавире трех сотрудников инспекции труда Кубани подозревают во взяточничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU