СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-11T12:36:08+03:00

В Краснодаре мужчина ранил полицейского, который пытался спасти его от самоубийства Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Инцидент произошел 6 февраля текущего года. В апреле материалы уголовного дела направили в суд.

По данным следствия, 24-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, собрался покончить жизнь самоубийством. Мать злоумышленника увидела это и вызвала сотрудников правоохранительных органов. На указанное место прибыла оперативная группа. Полицейский попытался остановить мужчину, но он ударил его в левое предплечье ножом.

- По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет, - об этом "КП"- Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала о том, что в Армавире трех сотрудников инспекции труда Кубани подозревают во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU