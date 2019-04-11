2019-04-11T13:08:52+03:00
Происшествия

На Кубани жителя Республики Коми подозревают в убийстве

По данным следствия, он зарезал знакомого и спрятал тело в колодце
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краюФото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю
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2 апреля текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении в селе Красносельском тела 46-летнего мужчины с колото-резаными ранениям. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 44-летний житель Республики Коми. Во время допроса мужчина признался в совершении преступления.

По данным следствия, в феврале текущего года злоумышленник украл у погибшего почти 2 миллиона рублей и скрылся. В марте он приехал домой к потерпевшему, чтобы извиниться. Между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленник взял нож и несколько раз ударил им знакомого в грудную клетку и живот. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

В дальнейшем фигурант спрятал тело в колодце во дворе дома. Также он похитил у убитого 100 тысяч рублей, ювелирные украшения и автомобиль, который оставил в Краснодаре неподалеку Ростовского шоссе. После этого мужчина направился в Москву. Там его и задержали правоохранители.

Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

- В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Скоро будет организована судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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