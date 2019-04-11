Депутат-коммунист выступил в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова в Москве

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-11T14:17:37+03:00

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Депутаты фракции КПРФ Государственной Думы Валерий Рашкин, Денис Парфенов, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев, Павел Дорохин, коммунисты-депутаты Мосгордумы и Московского областного Совета провели встречу с избирателями – в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова, против судебного иска, поданного олигархом Олега Дерипаской. Встреча прошла накануне очередного судебного заседания, недалеко от здания компании «Базовый элемент».

Депутаты высказали свою точку зрения на сложившуюся ситуацию и призвали граждан к активным действиям – в защиту лидера КПРФ и национальной безопасности. В частности, Николай Осадчий, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что на Кубани, где всегда были сильны народно-патриотические силы, очень высок авторитет лидера Компартии Геннадия Андреевича Зюганова. Еще в 90-е годы блок коммунистов и беспартийных патриотов «Отечество» успешно проводил большие политические кампании: выборы Президента России и главы администрации края, думские выборы. На Кубани КПРФ и ее лидер побеждали и тогдашнего Президента Ельцина, и региональных ставленников режима.

— Кубанцы уважают Геннадия Андреевича Зюганова – потому, что и все последующие годы он не оставался безучастным к людским бедам. Это – несправедливость в земельных отношениях, непрерывный передел собственности, обманутые дольщики, и многое другое. Личные встречи, запросы, телемосты – вот методы общения лидера партии с народом и его реагирования на проблемы граждан. Поэтому, услышав о судебном иске олигарха к Зюганову, многие кубанцы возмутились и требуют прекратить позорную затею. В эти дни, как и по всей России, в городах и районах края проходят акции протеста – против олигарха, и акции в поддержку лидера КПРФ. Мы считаем, что Зюганов прав, поскольку он на заседании Госдумы потребовал провести официальное расследование, как стратегически важная промышленная, алюминиевая отрасль могла оказаться в руках англосаксов – самых главных наших политических противников. Руки прочь от лидера КПРФ! – сказал первый секретарь крайкома КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU