2019-04-11T14:33:02+03:00
Общество

В школы Кубани поступили 70 новых автобусов

Их отправят в 38 муниципалитетов региона
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае сегодня, 11 апреля, торжественно вручили школам муниципалитетов 70 новеньких автобусов. Они приобретены на средства из федерального бюджета и оборудованы всеми необходимыми средствами безопасности. Это тахографы, средства навигации, ремни безопасности, ГЛОНАСС.

- Все новые автобусы поедут в 38 городов и населенных пунктов Кубани, - заявил первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Сергей Пронько. - Краснодарский край - третий регион в стране с самым большим автопарком.

Напомним, в прошлом году в школы Краснодарского края поступили 277 автобусов.

Перевозить школьников на попутном транспорте запретили законодательно в 2018 году. Связаны нововведения были с тем, что они не отвечали требованиям безопасной перевозки детей. Как правило, автобусы не имели ремней безопасности и ограничителей скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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