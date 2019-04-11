В школы Кубани поступили 70 новых автобусов
В Краснодарском крае сегодня, 11 апреля, торжественно вручили школам муниципалитетов 70 новеньких автобусов. Они приобретены на средства из федерального бюджета и оборудованы всеми необходимыми средствами безопасности. Это тахографы, средства навигации, ремни безопасности, ГЛОНАСС.
- Все новые автобусы поедут в 38 городов и населенных пунктов Кубани, - заявил первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Сергей Пронько. - Краснодарский край - третий регион в стране с самым большим автопарком.
Напомним, в прошлом году в школы Краснодарского края поступили 277 автобусов.
Перевозить школьников на попутном транспорте запретили законодательно в 2018 году. Связаны нововведения были с тем, что они не отвечали требованиям безопасной перевозки детей. Как правило, автобусы не имели ремней безопасности и ограничителей скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU