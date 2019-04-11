2019-04-11T15:33:25+03:00
Происшествия

Дело врачей: семь медиков пойдут под суд за смерть пациентки

Женщина умерла в Окружной больнице на станции "Краснодар"
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Трагедия с пациенткой Окружной больницы на станции "Краснодар" ОАО РЖД произошла летом 2016 года. Женщина обратилась за помощью к медикам, оплатила свое лечение. Однако вскоре скончалась после проведения простейшей манипуляции.

Изначально уголовное дело было возбуждено следственными органами на транспорте в Краснодарском крае. Правоохранители квалифицировали его как "Убийство по неосторожности". Однако родственники погибшей женщины из-за проволочек в расследовании обратились к председателю следкома РФ Александру Бастрыкину. После этого поиском виновных занялись в Главном следственном управлении.

- По версии следствия, женщине повредили внутренние органы, проводя медицинские манипуляции, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СК России. - После этого не диагностировали повреждение. В течение трех последующих дней руководством и медицинскими работниками клиники не принимались необходимые меры по диагностированию, а также допущены грубые нарушения при лечении возникшего гнойно-воспалительного процесса, что привело к наступлению смерти потерпевшей.

В итоге, на скамью подсудимых сядут семеро сотрудников больницы - замглавного врача, лечащий врач, завотделением травматологии и ортопедии, нескольким врачам-хирургам, медсестре.

- Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусматривающего ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека (п. «в». ч.2 ст.238 УК РФ), - прокомментировала "Комсомолке" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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