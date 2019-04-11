В Краснодаре из-за короткого замыкания в многоэтажке эвакуировали 65 детей
Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС во втором часу дня, 11 апреля. На улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре произошло замыкание электрической проводки. Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что там находятся торговые помещения. Однако помимо магазинов в здании работали детские учреждения.
- Выяснилось также, что в многоэтажке располагаются два детских развивающих центра, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Серый. - Дым в эти помещения не попал, но персонал в срочном порядке принял верное решение и эвакуировал детей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
В итоге 65 воспитанников центров и 14 человека персонала были в безопасности пока сотрудники МЧС предотвращали возгорание. На месте происшествия работали 28 человек личного состава и 11 единиц техники.
Пострадавших в этом инциденте нет.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU