На Кубани продолжается расчистка русел рек

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-11T16:20:24+03:00

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С 2016 года министерство природных ресурсов Краснодарского края ведет активную работу по защите населения от разрушительного воздействия воды. На сегодняшний день специалисты расчистили русла общей протяженностью 81 километр на 15 водных объектах.

- Также определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос протяженностью свыше 16 тысяч километров. Теперь более 60 тысяч жителей Кубани могут не опасаться разрушительного воздействия водной стихии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.

Помимо этого, сотрудники ведомства проводят инвентаризацию гидротехнических сооружений, проектирование и строительство инженерных сооружений для защиты от паводков. Наибольшее внимание уделяют тем муниципалитетам, которые находятся в зоне повышенного риска по паводкам - Крымскому, Туапсинскому, Северскому, Лабинскому и Темрюкскому.

ИСТОЧНИК KP.RU