2019-04-11T16:46:45+03:00
Общество

Краснодарцам расскажут о городских тайнах и легендах

Познавательная экскурсия пройдет по самым загадочным местам кубанской столицы
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Городской туристско-информационный центр организует для жителей и гостей столицы Кубани необычную экскурсию - «Необъяснимый Краснодар». Она пройдет 27 апреля.

- Экскурсовод расскажут участникам мероприятия о самых известных городских легендах. Экскурсия стартует в полдень от кинотеатра «Аврора» и продлится 3 часа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Маршрут включает в себя водонапорную башню системы академика Шухова, отель «Интурист-Краснодар». Также участники экскурсии посетят «Мост поцелуев», парк «Городской Сад», дом атамана Бурсака, Свято — Екатерининский кафедральный собор и сквер им. Г. К. Жукова.

Для участия в экскурсии необходимо записаться по телефону 8(861)218-97-77.

Напомним, выставка «Вербная неделя» пройдет в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. Посетить мероприятие можно будет в период с 16 по 21 апреля. Вниманию гостей и жителей краевой столицы будут представлены уникальные именные иконы и ювелирные изделия, духовная литература, освященный мед, кубанские травяные чаи, греческие оливки и лукум. Все это посетители выставки смогут приобрести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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