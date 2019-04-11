Кубанский спортсмен представит Россию в UFC

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-11T17:07:20+03:00

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Профессиональный боец ММА, руководитель «Краевого центра единоборств» Сергей Хандожко теперь сможет участвовать в поединках, которые организует известная компания по смешанным единоборствам. Спортсмен подписал соответствующий контракт с UFC.

- Сейчас компания активно расширяется в нашей стране. В минувшем году на ринг выходили 25 российских спортсменов, а сегодня – еще 40, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на Кубани развитию единоборств уделяют повышенное внимание. Так в 2019 году стартовала программа, согласно которой каждый год в крае будут строить по 10 специализированных малобюджетных спортивных комплексов для районных Центров единоборств. Таким образом, к 2024 году такие объекты появятся во всех муниципалитетах региона.

На данный момент различными видами единоборств в крае занимаются более 160 тысяч человек разных возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU