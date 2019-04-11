2019-04-11T17:07:20+03:00
Спорт

Кубанский спортсмен представит Россию в UFC

Сергей Хандожко подписал контракт с международной промоутерской компанией
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Сергей Хандожко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяСергей Хандожко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Профессиональный боец ММА, руководитель «Краевого центра единоборств» Сергей Хандожко теперь сможет участвовать в поединках, которые организует известная компания по смешанным единоборствам. Спортсмен подписал соответствующий контракт с UFC.

- Сейчас компания активно расширяется в нашей стране. В минувшем году на ринг выходили 25 российских спортсменов, а сегодня – еще 40, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на Кубани развитию единоборств уделяют повышенное внимание. Так в 2019 году стартовала программа, согласно которой каждый год в крае будут строить по 10 специализированных малобюджетных спортивных комплексов для районных Центров единоборств. Таким образом, к 2024 году такие объекты появятся во всех муниципалитетах региона.

На данный момент различными видами единоборств в крае занимаются более 160 тысяч человек разных возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На развитие кубанского бизнеса потратят почти миллиард рублей
В Краснодаре возле детской площадки обнаружили змей
Включайся в команду МегаФона и главный забег юга России
Краснодар примет Всероссийский турнир по дзюдо
В мэрии Краснодара заявили, что пластиковая разметка была снята с дорог намеренно
Краснодарцам расскажут о городских тайнах и легендах
На Кубани продолжается расчистка русел рек
В Краснодаре из-за короткого замыкания в многоэтажке эвакуировали 65 детей
Дело врачей: семь медиков пойдут под суд за смерть пациентки
В школы Кубани поступили 70 новых автобусов
Депутат-коммунист выступил в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова в Москве
На Кубани жителя Республики Коми подозревают в убийстве
Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России
В Краснодаре мужчина ранил полицейского, который пытался спасти его от самоубийства
В Краснодаре полицейские спасли от смерти мужчину
В Новороссийске подросток устроил смертельное ДТП
На Кубани задержали любителя ночной рыбалки
В Армавире трех сотрудников инспекции труда Кубани подозревают во взяточничестве
В OZ МОЛЛ выступит группа IOWA
В Краснодаре пройдет легкоатлетический забег на 5000 метров
«Краснодар Водоканал» провел рейд по отключению должников
В Крымском районе осудят мужчину за вырубку деревьев
На Кубани замглавы сельской администрации понизили в должности из-за недостатка образования
В Краснодаре пройдет выставка-ярмарка «Вербная неделя»
В Краснодаре определили чтецов «Тотального диктанта»
В Краснодаре пройдет выставка «Портрет музея в лицах и судьбах»