В мэрии Краснодара заявили, что пластиковая разметка была снята с дорог намеренно

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-11T17:10:17+03:00

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В мэрии Краснодара отреагировали на появившиеся замечания горожан о том, что новенькая пластиковая разметка на дорогах города облетела после первого дождя.

- Это разметку удалили целенаправленно – в рамках дефектовки, - сообщил "КП" - Кубань" начальник департамента дорожного хозяйства мэрии Краснодара Владимир Архипов. - Специалисты подрядной организация обследовали разметку по нескольким улицам, в том числе - по ул. Уссурийской и проверили ее состояние. В случае с пластиковой – то, насколько она крепко держится – если ее специальным инструментом легко отделить от асфальта – значит, скоро отвалится сама.

Всю разметку по Уссурийской, отметил Архипов, у которой было некачественное сцепление с асфальтом, счистили. Ее нанесут заново в рамках гарантийных обязательств. Другой вопрос, что удаленный слой – вот эти «ошметки» на видео - надо было убирать сразу, а не бросать на месте, чтобы не было таких комментариев. Замечание подрядчику за это уже высказали.

ИСТОЧНИК KP.RU