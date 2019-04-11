Краснодар примет Всероссийский турнир по дзюдо

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-11T17:56:50+03:00

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12 и 13 апреля в Краснодаре пройдет чемпионат Росгвардии по дзюдо. В его рамках состоится командная встреча между сборными Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации и Краснодарского края.

- Чемпионат пройдет по олимпийской системе. Сразу на двух татами Дворца спорта «Олимп» будут бороться свыше 90 офицеров и курсантов из 13 сборных, представляющих 8 территориальных округов. Победителей назовут в 7 весовых категориях, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Торжественное открытие турнира пройдет 12 апреля. В 11 часов начнутся поединки предварительного этапа, с 15.00 — встречи финала и церемония награждения. 13 апреля в 16.00 на татами выйдут сборные команды Росгвардии и края.

Вход на соревнования — свободный.

Напомним, профессиональный боец ММА, руководитель «Краевого центра единоборств» Сергей Хандожко теперь сможет участвовать в поединках, которые организует известная компания по смешанным единоборствам. Спортсмен подписал соответствующий контракт с UFC.

ИСТОЧНИК KP.RU