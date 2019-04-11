Включайся в команду МегаФона и главный забег юга России

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-11T18:09:30+03:00

14 апреля в Краснодаре уже в 15-й раз соберутся любители здорового образа жизни со всей страны

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14 апреля в Краснодаре уже в 15-й раз соберутся любители здорового образа жизни со всей страны: по главной улице столицы Кубани пробегут 5000 взрослых и детей. Для всех участников и зрителей этого масштабного события Мегафон подготовил серию подарков, уникальных цифровых решений и спецпредложений.

Оператор связи вновь предоставил своим клиентам возможность стать частью общей команды Мегафона в забеге на 5 000 метров. Для этого всем желающим необходимо до 14 апреля зарегистрироваться на сайте организаторов и утром в день забега прийти в лаунж-зону оператора на Театральной площади (рядом со стартом).

Для участников своей команды оператор подготовил ряд преимуществ:

спецтренировки с известным атлетом

RUN-рюкзак с целым набором нужных на дистанции вещей: водой, стикер-паком, беговой футболкой и месячной подпиской на Яндекс.Музыку с QR-кодом на плейлист для пробежек. Его соберут в группе забега в VK через голосование и из числа любимых треков всех участников. Нужно поторопиться – его получат в день забега 200 первых зарегистрированных участников команды МегаФона;

фотографии с забега. В лаунж-зоне оператора участники смогут с помощью уникального устройства распознавания лиц найти себя среди бегунов во время прохождения дистанции и получить фото на электронную почту;

лаунж-зону Мегафона с шезлонгами и терминалами для зарядки гаджетов. Здесь же можно будет сделать и поделиться в соцсетях с хэштегом #самыйбыстрый креативными фото и коллаж-роликом «Я самый быстрый»

Наталья Юсипова, директор кластера Мегафона, рассказывает:

«Мы поддерживаем это спортивное мероприятие в статусе генерального партнёра второй год подряд. Мы рады, что команда Мегафона из сотен сотрудников и абонентов в это воскресенье вновь преодолеет 5000 метров. Это часть нашей концепции поддержки увлечений и образа жизни клиентов. За прошедший год многие наши абоненты стали быстрее, как и все цифровые сервисы Мегафона. Поэтому отдельно мы решили отметить тех, кто был в нашей команде в прошлом году и на этом старте улучшит свой результат

Игорь Остатюк, директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее, комментирует:

«Мегафон в Краснодаре активно развивает мобильные сети, делая их всё быстрее. Уже сегодня наши клиенты общаются в сетях LTE-A на скоростях до 300 Мбит/с, а объём ежемесячного получаемого цифровыми абонентами трафика давно превысил 10 Гб. Это один из самых высоких показателей в стране. Мы с каждым днём мы становимся всё быстрее, надёжнее и технологичнее, что и покажем всем гостям и участникам воскресного забега»

ИСТОЧНИК KP.RU