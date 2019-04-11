2019-04-11T18:49:41+03:00
Общество

В Краснодаре возле детской площадки обнаружили змей

Более десятка пресмыкающихся грелись на солнце
Максим ОСОКИН
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Фото instagram.com/tipich_krdФото instagram.com/tipich_krd
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Жители Комсомольского микрорайона Краснодара опубликовали в Интернете видео не для слабонервных. На нем запечатлены более десятка змей, которые грелись на ярком солнце. По словам очевидцев, скопление пресмыкающихся обнаружили недалеко от детской площадки на набережной улице Сормовской.

- Набережная на Сормовской. Развелось много змей. Рядом дома, детская площадка, где гуляют дети. Позвонили в МЧС, нас поблагодарили за информацию, - написали авторы выложенного в сеть видео.

В данный момент инцидент активно обсуждается в соцсетях. Некоторые пользователи уверены, что это могут быть не ядовитые, безобидные змеи.

Змеи возле детской площадки в Краснодаре.

Напомним, ранее в Краснодаре из-за короткого замыкания в многоэтажке эвакуировали 65 детей. На месте происшествия работали 28 человек личного состава и 11 единиц техники. Пострадавших в этом инциденте нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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