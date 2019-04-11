В Краснодаре возле детской площадки обнаружили змей
Жители Комсомольского микрорайона Краснодара опубликовали в Интернете видео не для слабонервных. На нем запечатлены более десятка змей, которые грелись на ярком солнце. По словам очевидцев, скопление пресмыкающихся обнаружили недалеко от детской площадки на набережной улице Сормовской.
- Набережная на Сормовской. Развелось много змей. Рядом дома, детская площадка, где гуляют дети. Позвонили в МЧС, нас поблагодарили за информацию, - написали авторы выложенного в сеть видео.
В данный момент инцидент активно обсуждается в соцсетях. Некоторые пользователи уверены, что это могут быть не ядовитые, безобидные змеи.
Змеи возле детской площадки в Краснодаре.
Напомним, ранее в Краснодаре из-за короткого замыкания в многоэтажке эвакуировали 65 детей. На месте происшествия работали 28 человек личного состава и 11 единиц техники. Пострадавших в этом инциденте нет.
ИСТОЧНИК KP.RU