2019-04-11T19:36:57+03:00
Экономика

На развитие кубанского бизнеса потратят почти миллиард рублей

Это даст дополнительный стимул для развития регионального предпринимательства
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В 2019 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае направят более 957 млн рублей. Благодаря этому численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на Кубани должна увеличиться на 16 тысяч человек.

- Средства направят, в частности, на предоставление льготных кредитов бизнесменам. Только в 2019 году планируют выдать микрозаймы и поручительства на общую сумму 2 млрд рублей. При этом особую поддержку в Фонде микрофинансирования предоставят начинающим бизнесменам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в 2019 году информационно-консультационную и финансовую поддержку смогут получить свыше 15 тыс. предпринимателей Краснодарского края.

Напомним, согласно майскому указу президента, до конца года в Краснодарском крае в сфере малого и среднего предпринимательства должно быть занято не менее 766 тыс. человек. К 2024 эта цифра должна превысить 1 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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