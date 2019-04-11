2019-04-11T20:22:40+03:00
Общество

На Кубани стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Премия IQ года»

Его призовой фонд составляет 1 млн рублей.
Максим ОСОКИН
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Фото: molod.infoФото: molod.info
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В Краснодарском крае стартовал прием заявок на губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов «Премия IQ года». Его общий призовой фонд составит 1 млн рублей. Для участия приглашают молодых людей от 14 до 30 лет.

- Мы ждем от будущих участников проекты по пяти номинациям: транспорт, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, медицина и фармацевтика, АПК, охрана окружающей среды и компьютерные технологии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении молодежной политики краевого министерства образования.

В состав экспертной комиссии, которую соберут для ознакомления с проектами войдут эксперты в профильных областях. Они оценят их новизну, пользу для развития экономики, возможность привлечения инвестиций и внедрения в производство.

Победители в каждой из пяти номинаций получат главные призы по 100 тысяч рублей. За второе место полагается 60 тыс. рублей, за третье — 40 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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