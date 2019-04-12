Анапа и Сочи вошли в тройку бюджетных мест для отдыха на майские праздники
Согласно данным ассоциации, меньше всего за десятидневный тур можно заплатить в Крыму, Сочи, Анапе и Турции. В Анапе стартовая цена на двоих составила 28350 рублей, в Сочи – 29423 рублей.
В туристические пакеты входят авиаперелет из Москвы и обратно, трансфер и медицинская страховка, а также десятидневное размещение и питание не ниже, чем «завтраки».
Ассоциация оценивала 12 самых популярных пляжных направлений, в которые помимо курортов Кубани вошли Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия и Тунис.
– В майские праздники в край приезжают сотни тысяч туристов. В прошлом году в этот период курорты посетили более 400 тысяч туристов., – сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
Также она отметила, что в текущем году регион уже посетили свыше 1,6 млн человек.
ИСТОЧНИК KP.RU