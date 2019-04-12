2019-04-12T07:03:31+03:00
Общество

Анапа и Сочи вошли в тройку бюджетных мест для отдыха на майские праздники

Они заняли первые строчки ценового рейтинга по пляжным направлениям мира, составленным ассоциацией туроператоров России
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации Краснодарского краяФото администрации Краснодарского края
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Согласно данным ассоциации, меньше всего за десятидневный тур можно заплатить в Крыму, Сочи, Анапе и Турции. В Анапе стартовая цена на двоих составила 28350 рублей, в Сочи – 29423 рублей.

В туристические пакеты входят авиаперелет из Москвы и обратно, трансфер и медицинская страховка, а также десятидневное размещение и питание не ниже, чем «завтраки».

Ассоциация оценивала 12 самых популярных пляжных направлений, в которые помимо курортов Кубани вошли Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия и Тунис.

– В майские праздники в край приезжают сотни тысяч туристов. В прошлом году в этот период курорты посетили более 400 тысяч туристов., – сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.

Также она отметила, что в текущем году регион уже посетили свыше 1,6 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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