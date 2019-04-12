2019-04-12T07:19:44+03:00
Общество

В июне представят предварительную версию Генплана Краснодара

Работа над документом ведется уже четыре месяца
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации КраснодараФото администрации Краснодара
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В мэрии Краснодара губернатор Вениамин Кондратьев организовал заседание общественного Градостроительного совета. На мероприятии стало известно о том, что специалисты проанализировали действующий Генплана Краснодара 2012 года.

В настоящее время материалы, созданные во время аэросъемки в апреле, проходят обработку. Она позволит организовать топографическую основу для создания нового документа. Процесс займет еще несколько месяцев.

По данным главы Краснодара Евгения Первышова, мэрия добросовестно отнеслась к поискам разработчиков градостроительного документа.

- "НИИ Перспективного Градостроительства" имеет большой опыт в этой сфере, его специалисты принимали участие в разработке Генерального плана Санкт-Петербурга. Рассчитываем получить актуальный документ, который покажет перспективу качественного развития города с решением существующих проблем, — заявил Первышов.

Разработчики нового документа планируют представить проработки Генплана в июне. Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что закончить работу по созданию градостроительного документа необходимо в течение текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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