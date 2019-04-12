2019-04-12T07:49:14+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» начал отключать воду у неплательщиков

Прекращение водоснабжение коснулось потребителей, долг которых превысил 250 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации КраснодараФото администрации Краснодара
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Организация прекратила снабжать водой жителей хутора Ленина. Перед отключением специалисты "Краснодар Водоканал" предупреждали абонентов о последствиях неуплаты, просили их погасить долги.

В настоящее время судебные имеют 643 исполнительных документа на взыскание долгов за воду. В число неплательщиков вошли ТСЖ, индивидуальные потребители и компании.

В текущем году задолженность управляющих компаний за водоснабжение уже составила 1,7 млрд рублей, а жителей, имеющих договоры с ресурсоснабжающими организациями, - 866,5 млн рублей. Долги возникают из-за низкой платежной дисциплины со стороны ЖСК и собственников помещений, отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в краевой столице на несколько недель ограничат движение транспорта на улице Северной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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