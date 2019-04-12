Под Белореченском произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-12T08:13:27+03:00

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Около 17:30 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Согласно предварительным данным, на выезде из Белореченска столкнулись два автомобиля «Ока» и Nissan Almera. В результате аварии женщина, которая находилась в отечественной машине, получила травмы различной степени тяжести От них она скончалась на месте происшествия. Пострадавшие из иномарки от помощи медицинских работников отказались.

- В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске подросток устроил смертельную аварию. В ДТП погиб 17-летний пассажир иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU