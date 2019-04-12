2019-04-12T08:38:18+03:00
Происшествия

В Краснодаре произошла массовая авария с участием трех такси и внедорожника

О пострадавших не сообщается
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: vk.com/typical_krdФото: vk.com/typical_krd
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Вечером 11 апреля в Краснодаре на пересечении улиц Калинина и Калининградской произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Его участниками стали четыре автомобиля - три такси и внедорожник.

Об аварии в социальных сетях сообщили очевидцы. Они выложили в интернет фотографии, а также видео с места происшествия. На кадрах видны искорёженные автомобили.

В Краснодаре произошла массовая авария с участием трех такси и внедорожника.

Согласно данным очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине одного из водителей. Он должен был уступить дорогу, но сделал этого.

О пострадавших в аварии не сообщается.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщали о том, что 10 апреля в Новороссийске спасатели помогли женщине, застрявшей в машине в результате дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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