В Краснодаре произошла массовая авария с участием трех такси и внедорожника
Вечером 11 апреля в Краснодаре на пересечении улиц Калинина и Калининградской произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Его участниками стали четыре автомобиля - три такси и внедорожник.
Об аварии в социальных сетях сообщили очевидцы. Они выложили в интернет фотографии, а также видео с места происшествия. На кадрах видны искорёженные автомобили.
В Краснодаре произошла массовая авария с участием трех такси и внедорожника.
Согласно данным очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине одного из водителей. Он должен был уступить дорогу, но сделал этого.
О пострадавших в аварии не сообщается.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщали о том, что 10 апреля в Новороссийске спасатели помогли женщине, застрявшей в машине в результате дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU