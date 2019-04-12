СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-12T08:38:18+03:00

О пострадавших не сообщается

Изменить размер текста: A A

Вечером 11 апреля в Краснодаре на пересечении улиц Калинина и Калининградской произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Его участниками стали четыре автомобиля - три такси и внедорожник.

Об аварии в социальных сетях сообщили очевидцы. Они выложили в интернет фотографии, а также видео с места происшествия. На кадрах видны искорёженные автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="400" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702720" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре произошла массовая авария с участием трех такси и внедорожника.

Согласно данным очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине одного из водителей. Он должен был уступить дорогу, но сделал этого.

О пострадавших в аварии не сообщается.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщали о том, что 10 апреля в Новороссийске спасатели помогли женщине, застрявшей в машине в результате дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU