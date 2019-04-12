2019-04-12T09:01:15+03:00
Общество

В Краснодаре открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Учреждение посетила заместитель главы Кубани Анна Минькова
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации Краснодарского краяФото администрации Краснодарского края
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Центр амбулаторной онкопомощи открылся в марте текущего года. В новом медучреждении организуют химиотерапию пациентов со злокачественными новообразованиями легких и молочной железы. Решения о лечении в условиях ЦАОП принимаются на консилиуме врачей.

Центр создан на базе Краевой клинической больницы №1 имени С.В. Очаповского. Это очень удобно для пациентов Прикубанского и Центрального округов Краснодара. Теперь им не нужно добираться до онкодиспансера, чтобы сделать химиотерапию.

– Такая доступная медицина должна стать нормой для каждого жителя края, – отметила Анна Минькова.

Организация ЦАОПов предусмотрена краевым проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями». По предварительным данным, на Кубани создадут еще 15 подразделений такого формата, 10 из них появятся уже в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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