В Краснодаре открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкопомощи открылся в марте текущего года. В новом медучреждении организуют химиотерапию пациентов со злокачественными новообразованиями легких и молочной железы. Решения о лечении в условиях ЦАОП принимаются на консилиуме врачей.
Центр создан на базе Краевой клинической больницы №1 имени С.В. Очаповского. Это очень удобно для пациентов Прикубанского и Центрального округов Краснодара. Теперь им не нужно добираться до онкодиспансера, чтобы сделать химиотерапию.
– Такая доступная медицина должна стать нормой для каждого жителя края, – отметила Анна Минькова.
Организация ЦАОПов предусмотрена краевым проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями». По предварительным данным, на Кубани создадут еще 15 подразделений такого формата, 10 из них появятся уже в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU