В Сочи двух экс-полицейских осудили за вымогательство взятки

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-12T09:19:11+03:00

Их приговорили к лишению свободы на год и 3 месяца и выписали штрафы на 80 тысяч рублей

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По данным правоохранителей, двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска вымогали 150 тысяч рублей у женщины. Взамен они обещали увести ее от уголовной ответственности за кражу. Представители ФСБ задержали злоумышленников во время получения денег.

По данному факту в отношении бывших полицейских возбудили уголовное дело. Его материалы с утверждённым обвинительным приговором направили в суд для рассмотрения по существу.

- Суд признал злоумышленников виновными. Мужчин приговорили к лишению свободы на год и три месяца и выписали штрафы на 80 тысяч рублей, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данному факту в Главном Управлении МВД России по Краснодарскому краю организовали проверку. По итогам работ правоохранителей-злоумышленников уволили из органов внутренних дел. Их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU