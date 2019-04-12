В Абинском районе открылся новый спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-12T09:35:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый спорткомплекс располагается в станице Холмской. На его возведение из регионального и муниципального бюджетов направили свыше 27 миллионов рублей.

В новом учреждении есть все необходимое для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, пауэрлифтингом и так далее. Помимо этого, в нем имеется игровой, тренажерный и зал силовой тренировки, две раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, гардероб, а также комната для инвентаря.

– В настоящее время в крае работает программа по развитию спортивной материальной базы. Она подразумевает строительство минимум 15-20 спортивных сооружений в год в сельских поселениях, – сообщил Николай Долуда.

Напомним, за последние несколько лет на территории и края возвели 590 спортивно-игровых площадок. К 2023 году на Кубани планируют создать систему развития единоборств во всех 44 муниципальных образованиях во главе с краевым Центром единоборств в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU