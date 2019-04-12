Мэрия Краснодара намерена забрать в муниципальную собственность недострой в микрорайоне Гидростроителей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-12T10:03:58+03:00

Здание не могут довести до ума с 2006 года

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Глава Краснодара Евгений Первышов встретился с жителями микрорайона Гидростроителей. На мероприятии он сообщил, что мэрия намеревается забрать в муниципальную собственность недострой, расположенный на проспекте им. Писателя Знаменского, 3. Также глава города отметил, что власти уже обратились в суд с соответствующим исковым заявлением.

— Заброшенная стройка представляет угрозу для жителей, особенно, детей. Фактически владельца здания нет, здесь никто не обеспечивает охрану и порядок. Уверен, мы докажем свою правоту в суде. Это позволит получить здание и участок в муниципальную собственность, и уже вместе с жителями определить, какой социальный объект здесь лучше построить, —сообщил Первышов.

Также мэр Краснодара отметил, что возведение объекта, а именно поликлиники, стартовало в 2006 году. Его организовывало Министерство обороны РФ. Однако в 2010 году стройка остановилась из-за прекращения финансирования проекта.

Ранее городская администрация уже пыталась принять объект в муниципальную собственность. Власти обращались в Министерство обороны РФ, подавали иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Однако у них не получилось достичь желаемого.

В 2017 году мэрия начала работу по признанию объекта бесхозным. Прошло уже больше года с того времени, как установили, что хозяина у недостроя нет. Согласно закону, по истечении 12 месяцев муниципалитет может обратиться в суд с иском об обращении объекта в муниципальную собственность. Заседание пройдет 22 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время инициативная группа местных жителей собирает подписи в поддержку позиции мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU