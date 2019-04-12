На Кубани выбрали лучших учителей-дефектологов

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-12T10:25:39+03:00

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На торжественном мероприятии присутствовали начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Мясищева и зампредседателя краевой организации Профсоюза Экверхан Сурхаев.

По данным регионального министерства образования, науки и молодежной политики, в конкурсе участвовал 41-учитель-дефектолог.

Они демонстрировали педагогическое мастерство, владение современными коррекционными технологиями и приемами обучения. Лучших педагогов определили по итогам голосования жюри.

Победу в номинации «Лучший учитель-дефектолог» одержала Юлия Матарыкина из Армавира. Призером стал Евгений Колмаков из Краснодара, лауреатом – Людмила Иванова из Белореченска.

Победителем в номинации «Лучший молодой учитель-дефектолог» признали Нину Эйвазову из Краснодара. Призером стала Мария Васильева из Темрюка, лауреатом – Ирина Нагорная из Кореновского района.

Призерам и лауреатам вручили дипломы, ценные подарки краевого министерства и премии краевой организации Профсоюза. Победителей наградили дипломами, премиями и путевками в профсоюзный Центр отдыха работников образования в Геленджике, сообщили в администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU