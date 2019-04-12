На Кубани выбрали лучших учителей-дефектологов
На торжественном мероприятии присутствовали начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Мясищева и зампредседателя краевой организации Профсоюза Экверхан Сурхаев.
По данным регионального министерства образования, науки и молодежной политики, в конкурсе участвовал 41-учитель-дефектолог.
Они демонстрировали педагогическое мастерство, владение современными коррекционными технологиями и приемами обучения. Лучших педагогов определили по итогам голосования жюри.
Победу в номинации «Лучший учитель-дефектолог» одержала Юлия Матарыкина из Армавира. Призером стал Евгений Колмаков из Краснодара, лауреатом – Людмила Иванова из Белореченска.
Победителем в номинации «Лучший молодой учитель-дефектолог» признали Нину Эйвазову из Краснодара. Призером стала Мария Васильева из Темрюка, лауреатом – Ирина Нагорная из Кореновского района.
Призерам и лауреатам вручили дипломы, ценные подарки краевого министерства и премии краевой организации Профсоюза. Победителей наградили дипломами, премиями и путевками в профсоюзный Центр отдыха работников образования в Геленджике, сообщили в администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU