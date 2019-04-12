СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-12T10:49:49+03:00

В Краснодаре экс-директора строительной компании подозревают в уклонении от уплаты налогов

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В Краснодаре в отношении бывшего директора ООО «Краснодар-Техсервис» возбудили уголовно дело. Его подозревают в многомиллионном уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, период с января 2014 по декабрь 2016 года злоумышленник предоставлял в налоговый орган документы с недостоверными сведениями о налогооблагаемой базе и исчисленному налогу, занизив налогооблагаемую базу. Таким образом, мужчина уклонился от уплаты более 30 миллионов рублей.

- В ближайшее время будет организована судебно-бухгалтерская экспертиза. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи осудили двух бывших полицейских. Злоумышленники вымогали у женщины взятку на сумму 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU