2019-04-12T10:49:49+03:00
Происшествия

В Краснодаре экс-директора строительной компании подозревают в уклонении от уплаты налогов

Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Краснодаре экс-директора строительной компании подозревают в уклонении от уплаты налоговВ Краснодаре экс-директора строительной компании подозревают в уклонении от уплаты налогов
Изменить размер текста:

В Краснодаре в отношении бывшего директора ООО «Краснодар-Техсервис» возбудили уголовно дело. Его подозревают в многомиллионном уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, период с января 2014 по декабрь 2016 года злоумышленник предоставлял в налоговый орган документы с недостоверными сведениями о налогооблагаемой базе и исчисленному налогу, занизив налогооблагаемую базу. Таким образом, мужчина уклонился от уплаты более 30 миллионов рублей.

- В ближайшее время будет организована судебно-бухгалтерская экспертиза. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи осудили двух бывших полицейских. Злоумышленники вымогали у женщины взятку на сумму 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе фермерская ярмарка переедет с Восточного рынка
В Краснодаре 13 апреля пройдет субботник
ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов
В сочинском нацпарке высадили 100 краснокнижных саженцев граната
Дети России учатся летать на истребителе Су-27 в «Орленке»
На Кубани выбрали лучших учителей-дефектологов
Мэрия Краснодара намерена забрать в муниципальную собственность недострой в микрорайоне Гидростроителей
В Абинском районе открылся новый спортивный комплекс
В Сочи двух экс-полицейских осудили за вымогательство взятки
В Краснодаре открылся центр амбулаторной онкологической помощи
В Краснодаре произошла массовая авария с участием трех такси и внедорожника
Под Белореченском произошло смертельное ДТП
«Краснодар Водоканал» начал отключать воду у неплательщиков
В июне представят предварительную версию Генплана Краснодара
Анапа и Сочи вошли в тройку бюджетных мест для отдыха на майские праздники
На Кубани стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Премия IQ года»
На развитие кубанского бизнеса потратят почти миллиард рублей
В Краснодаре возле детской площадки обнаружили змей
Включайся в команду МегаФона и главный забег юга России
Краснодар примет Всероссийский турнир по дзюдо
В мэрии Краснодара заявили, что пластиковая разметка была снята с дорог намеренно
Кубанский спортсмен представит Россию в UFC
Краснодарцам расскажут о городских тайнах и легендах