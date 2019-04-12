2019-04-12T11:00:13+03:00
Общество

Дети России учатся летать на истребителе Су-27 в «Орленке»

Во Всероссийском детском центре «Орленок» школьники участвуют в программе «Космос. Точка отсчета»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"
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В ней участвуют подростки 11-16 лет из 23 регионов страны – обладатели дипломов и грамот в области астрономии и технического творчества.

Программа знакомит ребят с историей современных изобретений, перспективными разработками учёных в сфере информационных технологий, помогает освоить одно из технических направлений деятельности.

Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"

Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"

«Современный ребёнок должен быстро учиться, осваивать, изобретать, исследовать и понимать, какие огромные возможности открывают перед ним новые знания и опыт. Возможности «Орлёнка» позволяют детям попробовать себя в роли пилотов и космонавтов, познакомиться с техническими новинками и открытиями современных учёных. Надеюсь, что занятия в «Техноклассах» помогут ребятам стать ближе к своей мечте», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Кроме занятий в «Техноклассах» ребята посещают образовательное пространство – Workshop – практические занятия для обмена опытом и получения новых знаний по направлениям: «Робототехника: создание и программирование роботов», «VR-технологии, современная виртуальная среда» и «Создание мультимедийных презентаций». Также орлята участвуют в серии образовательных занятий «ПРОсвещение», где они узнают об истории научных открытий, людях, которые внесли свой вклад в развитие технической мысли в нашей стране, учатся выступать публично и презентовать свои программы.

Финальным событием смены станет форум «Открытие», на котором орлята представят технические продукты, созданные в «Техноклассах», а также примут участие в демонстрационном экзамене по направлениям технической сферы: «Космонавтика», «Авиация», «Компьютерное моделирование».

Организатором проекта выступает ВДЦ «Орленок».

Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"

Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"

ИСТОЧНИК KP.RU

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