2019-04-12T11:22:32+03:00
Общество

В сочинском нацпарке высадили 100 краснокнижных саженцев граната

Всего в природе осталось около 30 деревьев этого вида
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: сочинский нацпаркФОТО: сочинский нацпарк
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11 апреля сотрудники нацпарка и игроки ФК «Сочи» посадили первые 100 саженцев граната обыкновенного возле села Пластунка. Начали это делать по госзаданию, чтобы сохранить редкие виды растений и деревьев.

- Высадим еще 500 саженцев граната обыкновенного на территории Верхне-Сочинского, Веселовского, Мацестинского. Сейчас в природе сохранилось не более 30 деревьев дикорастущего граната. Это самые северные участки ареала вида из Красой книги края, - рассказал ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Алексей Егошин.

Кустарники граната посадили в самых комфортных местах для произрастания. 3 года за ними будут наблюдать специалисты Сочинского национального парка. Вместе с этим в лесопитомнике Сочинского национального парка по выращиванию аборигенных, редких и исчезающих видов древесно-кустарниковых растений Западного Кавказа специалисты готовят к высадке осенью ещё 500 саженцев граната обыкновенного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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