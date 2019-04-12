2019-04-12T12:02:47+03:00
Экономика

ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов

Он наглядно отражает условия каждого продукта, а также помогает быстро выбирать наиболее подходящее предложение для каждого клиента
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ запустил обновлённый раздел «Сбережения» в своем мобильном и интернет банке. Он наглядно отражает условия каждого продукта, а также помогает быстро выбирать наиболее подходящее предложение для каждого клиента.

Новый сервис позволяет пользователям получать сразу всю информацию по каждому вкладу: от размера процентных ставок и сроков, до опций снятия и пополнения. Теперь нет необходимости отмечать необходимые параметры депозита, чтобы выбрать список подходящих опций, а также дополнительно заходить на сайт банка для сравнения условий по всей линейке вкладов. В ВТБ-Онлайн появилась единая таблица ставок, которая позволяет сразу увидеть наиболее подходящее предложение.

Оформить депозит пользователи мобильного приложения ВТБ могут во вкладке «Витрина», выбрав раздел «Вклады и накопительные счета». Сервис также доступен на главной странице интернет-банка в разделе «Сбережения».

По итогам 2018 года портфель онлайн-вкладов ВТБ увеличился в два раза, доля в общем портфеле привлечённых средств выросла с 26% до 44%. По результатам комплексного исследования в 2018 году мобильное приложение ВТБ-Онлайн вошло в тройку лучших мобильных банков для iOS в рейтинге компании USABILITYLAB.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе фермерская ярмарка переедет с Восточного рынка
В Краснодаре 13 апреля пройдет субботник
В сочинском нацпарке высадили 100 краснокнижных саженцев граната
Дети России учатся летать на истребителе Су-27 в «Орленке»
В Краснодаре экс-директора строительной компании подозревают в уклонении от уплаты налогов
На Кубани выбрали лучших учителей-дефектологов
Мэрия Краснодара намерена забрать в муниципальную собственность недострой в микрорайоне Гидростроителей
В Абинском районе открылся новый спортивный комплекс
В Сочи двух экс-полицейских осудили за вымогательство взятки
В Краснодаре открылся центр амбулаторной онкологической помощи
В Краснодаре произошла массовая авария с участием трех такси и внедорожника
Под Белореченском произошло смертельное ДТП
«Краснодар Водоканал» начал отключать воду у неплательщиков
В июне представят предварительную версию Генплана Краснодара
Анапа и Сочи вошли в тройку бюджетных мест для отдыха на майские праздники
На Кубани стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Премия IQ года»
На развитие кубанского бизнеса потратят почти миллиард рублей
В Краснодаре возле детской площадки обнаружили змей
Включайся в команду МегаФона и главный забег юга России
Краснодар примет Всероссийский турнир по дзюдо
В мэрии Краснодара заявили, что пластиковая разметка была снята с дорог намеренно
Кубанский спортсмен представит Россию в UFC
Краснодарцам расскажут о городских тайнах и легендах