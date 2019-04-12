2019-04-12T12:37:16+03:00
Общество

В Краснодаре 13 апреля пройдет субботник

В нем примут участие более 100 тысяч человек
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации КраснодараФОТО: пресс-служба администрации Краснодара
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Очистят улицы от мусора представители краевой администрации, администраций внутригородских и сельских округов, работники жилищно-коммунального комплекса, коллективы учреждений социальной сферы, предприятий краевого центра, жители города.

- В Западном внутригородском округе очистят от мусора и сорняков Всесвятское кладбище, участок лесопарковой зоны реки Кубань, береговой линии, парка им. 30-летия Победы, - сообщает мэрия Краснодара. - В Центральном округе наведут порядок на мемориале «Жертвам фашизма» по улице Воронежской, в скверах «Петровский» и «Константиновский», участках улиц Ростовское шоссе и им. Гаврилова.

В Прикубанском округе очистят скверы «им. Л.Толстого», «Майский», «им. А. Покрышкина», в районе Ближнего Западного обхода, а также в пригородных населенных пунктах. В Карасунском приведут в порядок бульвары «Николаевский», «Тюляевский» и «Сормовский», скверы «Казачьей славы» и «Студенческий», городской сад «Старая Кубань», территорию вокруг Карасунских водоемов, а также скверы «Старокорсунский» и «Прохладный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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