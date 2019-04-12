В Анапе фермерская ярмарка переедет с Восточного рынка

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-12T13:01:55+03:00

Торговать на новом месте можно будет бесплатно Фото: Евгения ХИЛЬКО

С 1 мая она будет работать на Северном рынке

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Ярмарка сменит свой адрес. Собственник участка попросил фермеров найти новое место для торговли. Специально для этого на Северном рынке реконструируют павильоны. 120 хозяйств смогут арендовать их бесплатно.

- Чтобы фермеры могли выгрузить продукцию из машины и разложить ее на прилавках, на рынке сделают специальную площадку, - сообщает пресс-служба администрации Анапы. – Бесплатно оставить свой транспорт фермеры смогут на улице Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU