2019-04-12T13:01:55+03:00
Общество

В Анапе фермерская ярмарка переедет с Восточного рынка

С 1 мая она будет работать на Северном рынке
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Торговать на новом месте можно будет бесплатноТорговать на новом месте можно будет бесплатноФото: Евгения ХИЛЬКО
Изменить размер текста:

Ярмарка сменит свой адрес. Собственник участка попросил фермеров найти новое место для торговли. Специально для этого на Северном рынке реконструируют павильоны. 120 хозяйств смогут арендовать их бесплатно.

- Чтобы фермеры могли выгрузить продукцию из машины и разложить ее на прилавках, на рынке сделают специальную площадку, - сообщает пресс-служба администрации Анапы. – Бесплатно оставить свой транспорт фермеры смогут на улице Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре 13 апреля пройдет субботник
ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов
В сочинском нацпарке высадили 100 краснокнижных саженцев граната
Дети России учатся летать на истребителе Су-27 в «Орленке»
В Краснодаре экс-директора строительной компании подозревают в уклонении от уплаты налогов
На Кубани выбрали лучших учителей-дефектологов
Мэрия Краснодара намерена забрать в муниципальную собственность недострой в микрорайоне Гидростроителей
В Абинском районе открылся новый спортивный комплекс
В Сочи двух экс-полицейских осудили за вымогательство взятки
В Краснодаре открылся центр амбулаторной онкологической помощи
В Краснодаре произошла массовая авария с участием трех такси и внедорожника
Под Белореченском произошло смертельное ДТП
«Краснодар Водоканал» начал отключать воду у неплательщиков
В июне представят предварительную версию Генплана Краснодара
Анапа и Сочи вошли в тройку бюджетных мест для отдыха на майские праздники
На Кубани стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Премия IQ года»
На развитие кубанского бизнеса потратят почти миллиард рублей
В Краснодаре возле детской площадки обнаружили змей
Включайся в команду МегаФона и главный забег юга России
Краснодар примет Всероссийский турнир по дзюдо
В мэрии Краснодара заявили, что пластиковая разметка была снята с дорог намеренно
Кубанский спортсмен представит Россию в UFC
Краснодарцам расскажут о городских тайнах и легендах