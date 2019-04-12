2019-04-12T13:34:21+03:00
Общество

На Кубани посадят крупу киноа

Для этого построят производственный комплекс в Новокубанске
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Протокол о намерениях инвестпроекта подписали на форуме в Сочи в 2018 году. Реализовывать проект станет научно-производственное объединение «Квиноа центр», которое имеет опыт выращивания киноа. Культура выращивается из собственных семян. Три сорта киноа, выведенные «Квиноа центром», занесены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

– Проектная мощность завода по переработке крупы составит не менее 12 тонн готовой продукции в год. Аналогов такого производства в нашей еще стране нет. Строительство предприятия начнется уже в мае этого года, в 2020-м планируется завершение реализации. Объем инвестиций по проекту составляет порядка 72 млн. рублей, – сообщает пресс-служба администрации края.

Киноа – хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение. Крупа является одной из самых популярных в мире среди сторонников здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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