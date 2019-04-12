2019-04-12T13:54:12+03:00
Происшествия

В Краснодаре поймали закладчика со 100 граммами героина

39-летний мужчина полгода подрабатывал наркокурьером
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Олег ЗОЛОТОФОТО: Олег ЗОЛОТО
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Подозреваемого задержали на одной из улиц кубанской столицы по ориентировке. Во время досмотра полицейские обнаружили и изъяли четыре конфетные обертки, в которых находилось более 40 капсул от лекарственных препаратов с порошком белого цвета. Еще около 70 капсул и две колбы с аналогичным веществом изъяли на съемной квартире. Там же нашли около 100 пустых капсул, обертки от конфет и электронные весы. По заключению эксперта это было более 100 граммов героина.

- Задержанный около полугода назад в мессенджере нашел объявление о подработке наркокурьером, после чего стал забирать запрещенное вещество в тайниках и сбывать наркотик путем осуществления закладок в конфетных обертках. Известно, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - сообщает пресс-служба МВД края.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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