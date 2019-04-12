В Краснодаре возбудили уголовное дело против полицейских, которые избили инвалида

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-12T14:16:56+03:00

Нападение случилось в ночь на 11 марта на Ростовском шоссе

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Двое сотрудников ППС во время патрулирования заметили молодого человека, перелезающего через забор. Без выяснения обстоятельств один из полицейских подошел к нему и ударил резиновой дубинкой по ноге. Второй сотрудник ППС несколько раз ударил местного жителя ногой.

- В результате своих действий полицейские причинили пострадавшему, который не оказывал им сопротивление, тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР края. - Возбуждено уголовное дело. Полицейских отстранили от службы на время следствия.

Подробности о нападении на инвалида Евгения Манченко читайте на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU