2019-04-12T14:16:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре возбудили уголовное дело против полицейских, которые избили инвалида

Нападение случилось в ночь на 11 марта на Ростовском шоссе
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Фото: Комитет против пытокФото: Комитет против пыток
Изменить размер текста:

Двое сотрудников ППС во время патрулирования заметили молодого человека, перелезающего через забор. Без выяснения обстоятельств один из полицейских подошел к нему и ударил резиновой дубинкой по ноге. Второй сотрудник ППС несколько раз ударил местного жителя ногой.

- В результате своих действий полицейские причинили пострадавшему, который не оказывал им сопротивление, тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР края. - Возбуждено уголовное дело. Полицейских отстранили от службы на время следствия.

Подробности о нападении на инвалида Евгения Манченко читайте на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
AVA Group приняла участие в работе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи
«БКС Брокер» рекомендует экономить на покупке валюты перед праздниками
В Краснодаре поймали закладчика со 100 граммами героина
На Кубани посадят крупу киноа
В Анапе фермерская ярмарка переедет с Восточного рынка
В Краснодаре 13 апреля пройдет субботник
ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов
В сочинском нацпарке высадили 100 краснокнижных саженцев граната
Дети России учатся летать на истребителе Су-27 в «Орленке»
В Краснодаре экс-директора строительной компании подозревают в уклонении от уплаты налогов
На Кубани выбрали лучших учителей-дефектологов
Мэрия Краснодара намерена забрать в муниципальную собственность недострой в микрорайоне Гидростроителей
В Абинском районе открылся новый спортивный комплекс
В Сочи двух экс-полицейских осудили за вымогательство взятки
В Краснодаре открылся центр амбулаторной онкологической помощи
В Краснодаре произошла массовая авария с участием трех такси и внедорожника
Под Белореченском произошло смертельное ДТП
«Краснодар Водоканал» начал отключать воду у неплательщиков
В июне представят предварительную версию Генплана Краснодара
Анапа и Сочи вошли в тройку бюджетных мест для отдыха на майские праздники
На Кубани стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Премия IQ года»
На развитие кубанского бизнеса потратят почти миллиард рублей
В Краснодаре возле детской площадки обнаружили змей
Включайся в команду МегаФона и главный забег юга России
Краснодар примет Всероссийский турнир по дзюдо
В мэрии Краснодара заявили, что пластиковая разметка была снята с дорог намеренно
Кубанский спортсмен представит Россию в UFC
Краснодарцам расскажут о городских тайнах и легендах