В Краснодаре возбудили уголовное дело против полицейских, которые избили инвалида
Нападение случилось в ночь на 11 марта на Ростовском шоссе
Фото: Комитет против пыток
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Двое сотрудников ППС во время патрулирования заметили молодого человека, перелезающего через забор. Без выяснения обстоятельств один из полицейских подошел к нему и ударил резиновой дубинкой по ноге. Второй сотрудник ППС несколько раз ударил местного жителя ногой.
- В результате своих действий полицейские причинили пострадавшему, который не оказывал им сопротивление, тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР края. - Возбуждено уголовное дело. Полицейских отстранили от службы на время следствия.
Подробности о нападении на инвалида Евгения Манченко читайте на сайте kp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU