«БКС Брокер» рекомендует экономить на покупке валюты перед праздниками

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-12T14:41:57+03:00

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Однако стоит посмотреть на разницу между покупкой и продажей валюты в банке, чтобы понять, насколько это невыгодно. На самом деле, на обмене валюты можно сэкономить и не платить банковскую комиссию. В «БКС Брокер» рассказали, что для этого стоит открыть брокерский счет и совершать операции с валютой самостоятельно. Это не только выгодно, но и безопасно.

- Чтобы совершать сделки на Московской бирже вам потребуется брокер. В рабочее время биржи вы сможете подать заявку на покупку валюты или даже выставить свою цену в заявке и подождать, пока котировки подойдут к данной отметке, удобным вам способом: в приложении, личном кабинете или по телефону. - подчеркнул начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках «БКС Брокер» Денис Казымаев. –Получить деньги можно наличными в отделении или на счёт в банке.

Компания «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, у которой 23 года безупречной работы на финансовом рынке и максимальный рейтинг надёжности ААА.

ИСТОЧНИК KP.RU