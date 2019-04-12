2019-04-12T15:47:44+03:00
Недвижимость

AVA Group приняла участие в работе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи

Компания представила новые этапы строительства ЖК «Министерские озера»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: AVA GroupФото: AVA Group
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Всероссийский Сочинский жилищный конгресс является крупнейшим мероприятием рынка недвижимости, ежегодно собирающим риэлторов, застройщиков, и других специалистов недвижимости из регионов России и 20 стран зарубежья. В этом году в конгрессе приняло участие более 3000 специалистов.

Компания AVA Group приняла участие Всероссийском конгрессе недвижимости в качестве партнера. В рамках мероприятия, сотрудники AVA Group поделились собственными маркетинговыми исследованиями по массовому жилищному строительству в регионе, на примере города – курорта Сочи. Отдельной темой выступления стали собственные наработки компании по вопросам продвижения ЖК «Министерские озера».

Традиционно конгресс завершился экскурсией представителей агентств недвижимости в лучшие жилые комплексы Сочи. В рамках экскурсии потенциальных партнеров познакомили с уже сданными этапами проекта, а так же теми, которые в данный момент находятся в стадии активной реализации. Завершилась экскурсия в ЖК «Министерские озера» пикником на набережной Министерских озер. Представители агентств недвижимости с большим интересом отнеслись к проекту и оценили темпы выполненных работ: первый этап введен в эксплуатацию менее чем за год. Отдельный интерес был проявлен к новым этапам строительства, с которым участники конгресса имели возможность ознакомиться как в рамках выставки, так и на экскурсии.

Вице – президент по инвестициям AVA Group Денис Бражниченко в ходе выступления на пленарном заседании конгресса выразил уверенность в том, что такие встречи и мероприятия необходимы: «Подобные встречи помогают всем участникам процесса, застройщикам, агентствам недвижимости, выработать единые правила для того чтобы рынок стал более цивилизованным» В частности он отметил, что те изменения которые произойдут с июля 2019 года навсегда изменят подходы к формированию и реализации девелоперских проектов. На рынке останутся только сильные компании, которые понимают всю серьезность происходящего и готовы идти в ногу со временем».

AVA Group - многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов жилого и промышленного назначения. Компания AVA Sochi входит в состав группы компаний АВА, является застройщиком ЖК «Министерские озера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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