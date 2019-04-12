2019-04-12T15:47:44+03:00
Общество

Краснодарских автомобилистов ждет неприятный сюрприз

Из-за забега в центре Краснодара полностью перекроют несколько улиц
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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В это воскресение 14 апреля в Краснодаре в 13 раз состоится традиционный легкоатлетический забег на 5000 метров. Из-за этого в центральной части Краснодара с субботы начнет действовать ряд ограничений для автомобилистов.

- Для обеспечения безопасности участников и зрителей легкоатлетического забега 13 апреля с 19 начнут освобождать от автомобилей участок по ул. Буденного от ул. Красноармейской до ул. Красной. С 7 утра до 14.00 14 апреля от машин освободят отрезки по ул. Красной — от ул. им Калинина до ул. Постовой, по ул. им. Буденного между ул. Коммунаров и ул. Рашпилевской и по ул. Красноармейской — между ул. Длинной и ул. Кузнечной, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Нельзя будет проехать по вышеназванным участкам с 7.00 до 12.30 в воскресенье, 14 апреля. Также с 7 утра и до окончания мероприятия перекроют для движения Длинную, Пашковскую, Горького, Чапаева, Карасунскую, Гоголя, Гимназическую, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольскую, Советскую и Пушкина. На отрезках от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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