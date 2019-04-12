2019-04-12T16:02:23+03:00
Общество

ПАО «ТНС энерго Кубань» напоминает о важности своевременной замены индивидуальных приборов учета

Прибор учета электроэнергии есть в каждом домовладении
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "ТНС энерго"Фото: "ТНС энерго"
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Электросчетчики периодически подлежат поверке сотрудниками гарантирующего поставщика электроэнергии в многоквартирных домах, в ходе которой оценивается правильность работы прибора и устраняются возможные неполадки. Если в вашем доме установлен однофазный прибор учета электроэнергии, то специалисты подскажут вам, когда надо менять электросчетчик.

Межповерочный интервал — это промежуток времени, в течение которого счетчик гарантированно выдает правильные показания. Сроки поверки счетчиков разные, от 6 до 16 лет, и зависят от модели и типа прибора учета. По истечении межповерочного интервала прибор учета должен пройти поверку в лицензированной лаборатории либо заменен на электросчетчик, прошедший поверку, при этом электросчетчик с классом точности 2,5 может быть только заменен.

При обнаружении неисправностей прибора учета электрической энергии абонентам необходимо незамедлительно сообщить об этом в центр обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго Кубань» и не позднее 30 календарных дней произвести замену счетчика.

До даты введения в эксплуатацию нового электросчетчика объем потребленной электроэнергии определяется исходя из расчетного среднемесячного потребления по ранее установленному счетчику, но не более трех месяцев подряд. По истечении указанного периода расчеты производятся по нормативам потребления с повышающим коэффициентом 1,5. К тому же функциональные возможности новых приборов учета позволяют выбирать наиболее выгодный тарифный план по зонам суток и осуществлять контроль качества.

В связи с участившимися фактами нарушения процедуры установки счетчика и его опломбировки в компанию стали поступать обращения граждан, заключивших договор со сторонними организациями. Напоминаем, что замена приборов учета без участия исполнителя коммунальной услуги: гарантирующего поставщика, сетевой компании или УК — недопустима. Заявку на замену прибора учета можно оставить в центрах обслуживания клиентов по месту проживания или на сайте гарантирующего поставщика — kuban.tns-e.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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